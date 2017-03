Anastassia Kovalenko: ringrajasõit on muutnud mind tasakaalukamaks

Saates "Hommik Anuga" käinud Kovalenko meenutas, et tegi ringrajasõiduga tutvust 2012. aastal Aravetel. "Oma esimesel ringil kukkusin ma kolm korda, sest ei teadnud vajalikke nüansse," sõnas Kovalenko. "Siis hakkas mul sõit aga järjest paremini välja tulema, mida märkas Eesti üks parimaid võidukihutajaid Hanno Velt. Ta kutsus mind enda juurde, et sõidaksin tema taga ja õpiksin õigeid trajektoore tundma."

Kovalenkot on alati köitnud ekstreemsed ja mehelikud alad. "Olen tahtnud tegeleda mäesuusatamise, jalgpalli ja jäähokiga," loetles Kovalenko. "Meie peres aga hinnatakse haridust ning sporti võetakse hobina. Pealegi leiti, et peaksin tegelema ka naiselike asjadega. Nii käisin omal ajal muusikakoolis klaverit õppimas ja võistlustantsus."

Kovalenko aga leidis, et teda tõmbab ringraja poole. "Leidsin ennast ringrajal," tunnistas Kovalenko. "Ma küll kukkusin, kuid alati tahtsin sadulasse tagasi pääseda. Ringrada on mind muutnud tasakaaalukamaks ning elan seal ennast välja. Seetõttu olen ka tavaliikluses rahulikum."

Kovalenko on kursis ringrajal valitsevate ohtudega. "Me teadvustame riski, kuid ei mõtle sellele, sest see tapaks kiiruse," lausus Kovalenko. "Olen mõelnud, et mis siis saab, kui kukun raskelt, kuid pigem riskin sellega, sest nii elan oma elu."

Kovalenko sõnul pole ringrajasõitja elu meelakkumine. "Olen ise otsinud endale toetajad ja treenerid ning ise kõike õppinud," ütles Kovalenko. "Kokkuvõttes teen ma kõik asjad ise."