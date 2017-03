Põhja suusaalade MM-i edukaim riik on enne viimast võistluspäeva selgunud

Soomes Lahtis toimuvatel põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel on enne homme toimuvat viimast ala, meeste 50 km ühisstardist vabatehnikasõitu medalitabeli tipus Norra, kelle sportlased on pjedestaali kõrgeimale astmele kerkinud 18 korda.

Norralased on võitnud seitse kulda, kõik need murdmaasuusatamises, kuus hõbedat ja viis pronksi. Järgnevad Saksamaa 11 (6+3+2), Venemaa 5 (2+3+0), Austria 5 (2+1+2), Soome 4 (1+1+2), Itaalia 2 (1+1+0) ja Poola 2 (1+0+1) medaliga. Poodiumile on kerkinud ka jaapanlased, rootslased, ameeriklased ja prantslased, kuid kulda neil pole.

Murdmaasuusatamises on 15 medaliga kõige edukam Norra ning suusahüpetes ja kahevõistluses Saksamaa. Kui suusahüpetes on sarnaselt sakslastele kaks kulda ka austerlastel, siis kahevõistluses võitsid sakslased kõik neli kavas olnud ala.