Valgamaal peetakse üha populaarsemaks muutuvaid talimäge

Kolmtuhat spordihuvilist kõigist maakondadest on praegu Valgamaal, et pidada 13. Eesti talimänge.

Vana traditsioon võistelda oma koduvalla, -linna või -maakonna eest muutub üha populaarsemaks. Harjutamistingimused on kõikjal Eestis head, talimängude toimumiskoha valikul oli päris suur konkurents.

13. Eestimaa talimängud kuulutati Valgas avatuks võimsa tuleetenduse ja rongkäiguga. Iga nelja aasta järel on taas omavahel võistlemas need, kes on üle Eesti liikumisharrastuse eestvedajad ja suuremad kaasalööjad. Ja kuigi ilm just talvemõõtu pole, toimuvad kõik alad peale suusaorienteerumise. Kolm päeva võisteldakse Valgamaa spordibaasides ja ka üle piiri Lätis.

"Kuna kõik kolivad nüüd Tallinnasse ära, siis need mängud annavad võimaluse käia esindamas oma kodukohta, kuigi olen sisse kirjutatud Tallinnasse," ütles korvpallur Erik Luts Kose vallast. "Minu meelest on see väga tähtis. Ja paremusjärjestus võiks ju ikka olla - siis tead, mis seis on. Ja siin saavad ka harrastajad tippudega rammu katsuda."

Homme õhtuks jagatakse välja 16 karikat ja 1200 medalit. Eelmistel talimängudel on kõige edukamaad olnud Tartumaa sportlased, näis, kuidas tänavu.

"Talimängud on oluliselt suurenenud," tõdes spordiliidu Jõud peasekretär Tarmo Volt. "Kui kaheksa aastat tagasi oli kuus, siis praegu 19 spordiala. Need on järjest populaarsemad, huvi on suurem. Ja nagu näha, on ka rahvast palju, olenemata ilmaoludest."

Talimängud on natuke teistmoodi kui tavalised võistlused. Siin on koos lapsed ja eakad, algajad ja profid. Igaüks just seal, kus talle meeldib - malest, kabest ja mälumängust ekstreemspordini. Lauatennisemängijaid on üle Eesti järjest enam. Jätkuks vaid treenereid neid juhendama.

"Aastatega tipptase nii väga tõusnud polegi," nentis Kätlin Latt Harku vallast. "Võib-olla Eesti mängijad ei näe võimalust ja tahet minna välismaale edasi. Kuigi hobi mõttes on lauatennis väga palju arenenud - harrastajaid ja lapsi on ikka aastatega kõvasti juurde tulnud."

Ja kuigi vallad pole varsti enam need, mis praegu, kestavad talimängud edasi. "Võib-olla pole enam otstarbekas teha valdadele-linnadele arvestust," sõnas Volt. "On variant selgitada parimad suurte ja väiksemate omavalitsuste vahel. Praegu on spordimängudes osalus piiratud ühe võistkonnaga, kuid on võimalus, et lubame osalema rohkem võistkondi ühest omavalitsusest."