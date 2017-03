Pärnu ja Selver olid põhiturniiri eelviimases voorus võidukad

Kui põhiturniiri eelviimase voor eel jagasid kaks Eesti meeskonda - Pärnu ja Tallinna Selver võrdsete punktidega teist ja kolmandat kohta, siis lõplik paremusjärjestus tänaste kohtumistega veel ei selgunud. Oma kodusaalis kostitas Pärnu küll Jekabpilsi klubi kindla 3:0 võiduga.

Geimides oldi paremad vastavalt 25:19, 25:19 ja 25:20. Pärnakate parimana tõi Taavet Leppik 18 punkti. Samal ajal alistas ka Tallinna Selver võõrsil Jelgava 3:1. Nii selgub põhiturniiri lõplik paremusjärjestus homsete mängude järel. Põhiturniiril teise koha saanud meeskond pääseb otse poolfinaali, kolmanda koha omanik peab aga turniiri jätkama veerandfinaalides.

"Mis puutub tänasesse mängu - eks meil väike lootus oli, et Jelgava kuidagi Selverit aitab," sõnas Pärnu peatreener Avo Keel. "Esimene geim oligi neil väga tuline, nad alustasid mängu kella neljast ja teise Jelgava võitis, aga siis ikkagi Selver pani oma paremuse maksma nagu turniiri eesotsameeskonnale kohane üheksanda koha vastu. Meie mäng oli täis sellist püüdlust, et kui sealt peaks abi tulema, siis me oma asja ise ära ei vusserda. Teine eesmärk oli täna see, et saime enam-vähem kõik mehed läbi lasta."