Kristjan Ilvese isa ja treener: rühime iga aastaga tipule lähemale

Kristjan Ilvese isa ja treener Andrus Ilves sõnas, et Lahti MM-il on võrreldes kahe aasta taguse tiitlivõistlusega tehtud samm edasi, aga hea tulemus ei tule üleöö.

"Poisid on veel noored ja iga aastaga rühime jälle tipule lähemale. Saime siin eneseusku," lausus Andrus Ilves ETV-le. "Maailma tipp ei ole midagi nii kaugel."

"Esialgu tuleb stabiilselt 20 sisse saada, siis kümne sisse ja nii edasi. Igal juhul on poistel eesmärgid ükskord sinna tippu jõuda. Eks aeg näitab, kuidas see õnnestub. Tahtmist on ja ma arvan, et eeldusi ka."

Andrus Ilvese sõnul peab suurel mäel stabiilselt õnnestuma. Pahatihti on aga nii, et kui õnnestub hüpe, ei lähe hästi murdmaal ja vastupidi. "Tihtilugu ongi nii, et kui on väga hea hüpe, siis ei ole see suusavorm nii hea või vastupidi. Kui see õnnestub, siis on kõik võimalik, ma arvan."

Lahti MM-il valitsesid kahevõistlused sakslased eesotsas neli kuldmedalit võtnud Johannes Rydzekiga. "Eks sakslaste kasuks räägibki see, et neil on kõva tiim. Seal on kuus sportlast, kes on suhteliselt võrdsed. Konkurents, taustajõud on meist sammukese ees. See on neid nii tugevateks teinud."

"Meie püüame väikse tiimina individuaalselt läheneda ja läbi selle paremaks saada ja nii palju kui võimalik, siis koondisepoisid ka kokku saada."