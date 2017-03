Charlotte Kalla: ma olen MM-iga väga rahul

29-aastane Kalla murdis suusakepi ning kohe seejärel üheksaliikmelise grupi eesotsas olnud norralannad kiirendasid.

"Ma murdsin kaks tõusu enne lõppu suusakepi. Sel hetkel ei olnud kedagi mu ümber, nii et ta võis juba varem veidi katki olla," sõnas seitsmendaks tulnud Kalla finišis. "See oli suur pettumus, aga see on vaid sport."

Kallat ei üllatanud asjaolu, et naiste ühisstardist sõidu kohta suhteliselt suur hulk suusatajaid oli üsna lõpuni koos. "30 kilomeetri kohta oli lihtne võistlus. Ma sain aru, et mul on seljataga palju tüdrukuid. Tunne oli hea, aga ma arvan, et paljud tundsid end rasketes tingimustes hästi."

Rootslanna võitis Lahtist kolm medalit: ta sai hõbeda 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidus ja koos Rootsi koondisega teatesõidus ning pronksi suusavahetusega sõidus. "Ma olen väga rahul nende võistlustega. Olen olnud heas vormis ja on olnud tore."