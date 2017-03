Marit Björgen: pärast poja sündi neli kulda võita on imeline

"Pärast Mariuse sündi oli eriline tulla tagasi ja võtta neli kulda. See on olnud imeline," sõnas Björgen ETV-le. "Hooaeg pole olnud kerge, aga pärast jõule olen end väga hästi tundnud. Esimene kuldmedal on alati eriline. Raske on pidada üht kulda teisest tähtsamaks."

Täna võidutses Björgen naiste 30 km ühisstardist vabatehnikadistantsil, mille naised läbisid väga nobedalt. Võitja aeg oli 1:08.36,8. "Olid väga kiired 30 kilomeetrit. Lumi oli nii kiire," sõnas norralanna, kes otsustavalt kiirendas viimastel kilomeetritel.

"Meil oli kümme tüdrukut koos. Teadsin, et sõidu lõpus tuleb midagi ette võtta ja viimastel kilomeetritel kiirendasin. Ainult Heidi jõudis järele," sõnas teda ja teist koondisekaaslast Astrid Uhrenholdt Jacobseni finišis 1,9 sekundiga edestanud Björgen.