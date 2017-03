Igor Prins: väristasime liialt jalga

Külalismeeskond Levadia asus matši 17. minutil Rimo Hundi tabamusest juhtima, võõrustajatele tagas aga viigipunkti Rauno Sappineni värav 33. minutil.

Levadia peatreener Igor Prinsi mängukäik ei üllatanud. "Kui punktide peale mäng läheb, muutub meie mäng natuke ebakindlaks. Eriti esimesel poolajal," lausus Prins ETV-le. "1:1 - otseloomulikult ei saa ma rahul olla võrreldes nende mängudega, mis ma kontrollmängudes tegin. Suutsime 90 minutit stabiilsemat mängu näidata. Täna võib-olla väristasime natuke liialt jalga."

Flora kaotas superkarikamängu 0:5, aga Prins ei oodanud kerget vastasseisu. "Mainisin siin mõned päevadki tagasi, et iga kaotus - eriti selline - peab midagi paika loksutama. Sellise miinuse pealt ei saa siin edasi liikuda. Ma olin üpriski kindel, et tuleb keeruline ja raske mäng."

Flora juhendaja Arno Pijpersi andis superkarikamäng neile dividende. "Esimeses mängus kasutasime kaitses palju noormängijaid. Tegin seda sellepärast, et peame andma noortele tugevates mängudes kogemusi," lausus Pijpers. "Mõnikord asi ei toimi nagu see ei toiminud selles mängus. Aga ma arvan, et saadud kogemused aitasid mängida korralikult Levadiaga."

Kui Prins oli rohkem rahul teise poolajaga, siis Pijpers mõistagi avapoolajaga. "Me kontrollisime mängu, pall liikus hästi ja kiiresti. Lõime hea värava. Teisel poolajal väsisime ja tase läks pisut alla. Nüüd on meie ülesanne kõik 90 minutit taset hoida."