Telemängu parimale määratud uue kella teenis Mait Toom

"Tallinna derbi - need on ikka alati erilised," lausus Toom mängujärgses intervjuus ETV-le. "Alati on rasked mängud, ei saa puhkemomenti sisse lasta. Igalt poolt võib tulla ohtlik olukord ja kogu aeg peab valmis olema."

"Eks neid derbisid on igasuguseid olnud - mõni on tulisem ja mõni on lahjem. See derbi hing ei kao kuhugi."

Toomi sõnul on Flora hooajaks valmis. "Suutsime võidelda küll. Ka Levadiaga, kes on kogenum meeskond."