Ralli MM-sarja mullune teine mees võib tänavu võidelda WRC2 tiitli eest

Monte Carlos WRC2 arvestuses võitnud norralane osaleb Škoda roolis ka Korsika rallil. "Võistlen Korsikal, sest sain Škodalt pakkumise," lausus Mikkelsen, kes jäi pärast mullust hooaega, kui Volkswagen MM-sarjast tagasi tõmbus, töötuks. "Monte Carlo ralli on ajaloolise tähendusega võidusõit nagu Korsika etapp. Škoda tahab neid võita ja annan selle nimel endast parima."

Kuna norralasel pole WRC-sarjas kohta, siis on ta Škoda pakkumisega rahul. "Ma tahan sõita nii palju kui võimalik, et hoida järgmiseks aastaks käsi soojas," ei varjanud Mikkelsen. "Praegu on mul paigas ainult Korsika ralli, kuid kui Škoda on minuga pikemast koostööst huvitatud, siis miks ka mitte."