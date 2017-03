Nõmme Kalju ja Narva Trans alustasid Premium liigat suure võiduga

Nõmme Kalju sai võõrsil koguni 6:2 jagu Pärnu JK vaprusest. Pärnakate probleemid said alguse juba 2. minutil Toomas Pendi omaväravast. Kalju poolel jõudsid väravani Igor Subbotin, Janar Toomet, Peeter Kleib ja Karl Mööl ning ühe värava tekkelugu oli nii segane, et protokollis on selle lööja puudu ja juures märge "selgitamisel".

Narva Trans sai samuti võõrsil kindlalt 5:1 jagu Paide Linnameeskonnast. Denis poliakov ja Dmitri Koub lõid võitajte kasuks kumbki kaks väravat ning Ilja Ferapontov realiseeris ühe penalti. Kohtumises nähti ka kahte punast kaarti, kui Paide poolel saadeti kahe kollasega platsilt minema Nikita Novopašin ning Transil otse punasega Vasili Pintšuk.

Mullu esiliiga võitnud ning tagasi Premium liigasse tõusnud Viljandi JK Tulevik alustas hooaega 1:0 koduvõiduga Sillamäe Kalevi vastu. Mängu ainsa värava lõi 36. minutil Rainer Peips.

Täna lõpetavad avavooru mängud Tallinnas kohtuvad FC Flora ja Tallinna Levadia. Seda kohtumist näeb otseülekandes ETV ekraanil ja ERR-i spordiportaalis.