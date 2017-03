Ksenija Balta: varu on veel kindlasti olemas

Balta alustas võistlust tulemusega 6.48, kuid parandas teises voorus resultaati tublisti, kui lendas 6.67 peale.

"Hüpe oli natuke parem kui esimene," kirjeldas Balta teist katset ERR-ile. "Aga kui tehnilisest poolest vaadata, siis natuke jäi kitsaks ja ei olnud ruumi õieti hüppesse minna. Selles suhtes on kindlasti veel varu olemas."

"Tulemus esimese võistluse kohta pole paha. Olen igati rahul, sain nüüd soojaks ja paremini seda rada tunnetada. Ma arvan, et homme on veel parem tunne ja harjun üldiselt selle atmosfääriga veel rohkem ära."

Balta uskus, et Belgradi EM-i rada on vetruvam kui ta tegelikult oli. "Tegelikult on siiski jäigem, aga loomulikult pehmem kui betooni peal. Täitsa okei. Ma ei saa öelda, et minu samm või miski tänu sellele oleks muutunud."

Kvalifikatsioonis näidati väga head taset - kodupubliku toetust nautinud Ivana Spanovic maandus näiteks 7.03 peal. "Selline tase kvalifikatsiooni kohta - see oli midagi müstilist. Homme arvan, et saab olema väga põnev päev. Kindlasti tulevad ka väga-väga kõrged tulemused."