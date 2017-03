Maicel Uibo: positiivsust jätkus esimeseks 25 jooksumeetriks

"Parema tagareiega probleem oli ja üritasin kõiki meetmeid kasutusele võtta, et võistluskõlbulikuks saada. Üritasin lõpuni positiivseks jääda, aga seda jätkus esimeseks 25 meetriks. Hiljem läks natuke hapuks," kommenteeris Uibo 60 meetri jooksus uuesti saadud traumat ERR-ile.

"Ma mingeid jooksusamme sain teha ja eks ma üritasin (ka kaugust hüpata). Teiseks katseks andis ta juba ka hoojooksu esimestel sammudel tunda ja siis polnud asjal üldse seda iva," selgitas sportlane.

Uibo sõnul usub ta, et tegemist pole eriti raske traumaga ning taastumine sellest ei tohiks liiga kaua aega võtta.

"Välishooajani on kaua aega ja ma arvan, et vajalikud vahendid on taastumiseks olemas. Tuleb positiivsena püsida ja välishooajaks terve püsida," kinnitas Uibo.