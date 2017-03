Kõrgushüppe võitnud Rosenberg kerkis avapäeva lõpuks viiendaks

Sisekergejõustiku EM-il Belgradis alustasid laupäeval oma kahepäevast katsumust meesmitmevõistlejad. Eestlastest on stardis veel vaid Kristjan Rosenberg, sest Maicel Uibo pidi jalavigastuse tõttu võistluse pooleli jätma.

60 m jooks

Kristjan Rosenberg sai oma jooksus 7,04 sekundiga neljanda koha, kuid reielihast vigastanud Maicel Uibo oli esimeses jooksus tulemusega 7,35 kindlalt viimane ning see oli ka kahe jooksu peale kõige kehvem aeg. Kiireimad olid võrdse ajaga 6,94 austerlane Dominik Distelberger ja hispaanlane Jorge Urena.

Liidritel on avaala järel 904 punkti, Rosenberg jagab koos itaallase Simone Cairoliga 868 silmaga viiendat positsiooni ning Uibo on 762 punktiga hetkel kindlalt viimasel kohal .

Kaugushüpe

Maicel Uibo tuli küll sprindis saadud vigastusele vaatamata veel kaugust hüppama, kuid pärast avakatse üleastumist süvendas ta teisel hüppel traumat ning katkestas seejärel võistluse.

Kristjan Rosenberg sai parimal katsel kirja tulemuse 7.06, millega ta edestas lisaks nullile jäänud Uibot veel vaid kahte konkurenti.

Parima tulemuse 7.66 hüppas välja britt Ashley Bryant, kellele järgnesid itaallane Simone Cairoli ja prantslane Kevin Mayer.

Kokkuvõttes tõusis kaugushüppe esikolmik ka võistlust juhtima, kui Mayeril on liidrina 1845 punkti, Bryant järgneb 1836 silmaga ning Cairolil on kolmandana 1815 punkti. Rosenberg on kogunud 1696 punkti ja langes 15 jätkaja hulgas 11. kohale.

Kuulitõuge

Rosenberg sai kirja tulemuse 14.08, mis tähistab mehe isiklikku rekordit. Rosenberg alustas 13.32-ga, tõukas seejärel 14.08 ning jäi kolmandal katsel tulemuseta. 15 mehe konkurentsis andis see kümnenda koha.

Alavõidu võttis Montenegro esindaja Darko Pešic 16.08-ga. Järgnesid üldliider Mayer 15.66 ning tšehh Adam Sebastian Helcelet 15.25-ga.

Kokkuvõttes langes Rosenberg 2429 punktiga 12. kohale. Esikolmiku moodustavad Mayer 2675, Bryant 2599 ja Helcelet 2579 silmaga.

Kõrgushüpe

Alavõidu võttis Rosenberg, kes ületas teisel katsel 2.13. Seejuures oli eestlane eelmised kõrgused alistanud esimesel üritamisel. Rosenbergile järgnesid Mayer ja hispaanlane Jorge Urena 2.10-ga.

Avapäeva järel juhib võistlust Mayer 3571 punktiga, kellele järgnevad Urena 3446 ja Helcelet 3392 silmaga. Kõrgushüppega seitsme koha võrra kerkinud Rosenberg hoiab 3354 punktiga viiendat positsiooni. Neljas on Bryant 3384 silmaga.