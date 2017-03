Nurmsalu treener Sarparanta: 30 hulka pääsemine on raskem kui kunagi varem

"Enne Lahti võistlusi ei olnud ootused eriti kõrgel, sest teadsin, et tal on olnud kolmeaastane paus. Kuigi me saime MK-etappidelt häid tulemusi, siis teadsime, et me pole veel praegusel hetkel päris valmis õnnestuma. Kui Kaarel otsustas tippsporti naasta, siis ta arvas, et esimene aasta saab olema harjutusaasta. Ma olin sama meelt," kommenteeris Sarparanta ERR-ile.

Sarparanta sõnul segas eestlase sooritust Lahtis ka väsimus, kuna sel hooajal pole tiheda võistlusgraafiku tõttu jõutud veel piisavalt üldfüüsilise treeninguga tegeleda. Seetõttu pole Nurmsalu jalg hüppemäel olnud ka kõige teravam.

Sarparanta on varem öelnud, et järgmistel olümpiamängudel Pyeongchangis loodetakse, et Nurmsalu sekkub medaliheitlusesse.

"Suusahüpetes on asjad väikestes detailides kinni. 20 meetrit võib tunduda väga suure vahena, kuid kui saame füüsilise vormi korda, tehnilist poolt veel paremaks ning välised tegurid kõik Kaarlile sobivaks, siis sealt see pikkus viie meetri kaupa juurde tulebki," arvas soomlane.

Sarparanta sõnul on tipptase suusahüpetes muutunud laiemaks ning 30 hulka punktikohale pääsemine on raskem kui kunagi varem: "Palju rohkem on häid hüppajaid ning punktivahed on väiksemad. See on suureks väljakutseks, aga samas ka väga tore, et tase on nii kõrge."