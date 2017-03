Premium liiga ETV ekraanil algab põliste rivaalide vastasseisuga

Otseülekanne ETV ekraanil ja ERR-i spordiportaalis algab kell 15.50 ning kohtumist kommenteerivad Alvar Tiisler ja Marko Pärnpuu, stuudiovestlust juhib Aet Süvari.

Enne mängu:

Arno Pijpersi kommentaar: "Olen põnevil. Levadia on samuti tugeva ajaloo ja saavutustega klubi Eesti jalgpallimaastikul. Usun, et algav hooaeg ei saa teisiti olema. Nende ridades on ka pallureid, kes mulle varasemast tuttavad – kindlasti on seal kvaliteeti ja kogemust. Juba minu esimesest Flora perioodist meenub, et meievahelised mõõduvõtud olid erilise auraga. Tuleb hea mäng!"

Flora ääreründaja Rauno Alliku: "Uus hooaeg ning tahame sellel aastal paremini alustada kui eelmisel. Kindlasti ei rahuldanud meid neljas koht ning selle parandamiseks peame stabiilsemad olema – ka hooaja alguses. Levadia vastu on alati tulised lahingud ning mängijate motiveerituses küsimusi ei teki. Tahame sellest mängust tulemust!"

Levadia peatreener Igor Prins: "Hooaeg algab meie jaoks väga tähtsa ja tõsise väljakutsega kohtudes võõrsil FC Floraga. Loomulikult mängime võidule ja tahame uut jalgpalliaastat hea tulemusega alustada. Eesmärgiks on kolm punkti."

Levadia ründaja Rimo Hunt: "Ees ootab Premium liiga hooaja esimene mäng, kus vastaseks FC Flora. Meie eesmärgiks on kohtumine võita ja kolme punktiga hooaega alustada."