Naiste 30 km sõidus võtsid norralannad nelikvõidu, kuld Björgenile

Oma neljanda MM-tiitli nendelt võistlustelt teenis Marit Björgen, kes läbis distantsi 1:08.36,8-ga. Heidi Weng ja Astrid Jacobsen kaotasid 1,9 ning Ragnhild Haga 7,4 sekundiga.

Ainsa Eesti suusatajana stardis olnud Tatjana Mannima sai 47 lõpetaja seas 43. koha. Björgenile kaotas ta 8.00,2. Stardiprotokolli oli kantud 52 nime.

Tulemused:

1. Marit Björgen NOR 1:08.36,8

2. Heidi Weng NOR + 1,9

3. Astrid U Jacobsen NOR + 1,9

4. Ragnhild Haga NOR + 7,4

5. Jessica Diggins USA + 10,4

6. Krista Pärmäkoski FIN + 11,3

7. Charlotte Kalla SWE + 13,9

8. Teresa Stadlober AUT + 15,5

9. Anna Haag SWE + 20,3

10. Julja Tšekaleva RUS + 1.20,9

43. Tatjana Mannima EST + 8.00,2