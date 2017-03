Leipzig andis Klavani endise koduklubi vastu punkte ära

Mõlemad poolajad lõppesid 1:1, vaatamata sellele, et Leipzig hoidis palli 62 protsenti mänguajast ning tegi kohtumise jooksul 12 pealelööki vastaste seitsme vastu.

Viik tähendab, et Leipzigil on nüüd 23 mänguga kogutud 49 silma. Liidrina jätkaval Müncheni Bayernil on 22 mängu järel koos 53 punkti, laupäeval sõidab tiitlikaitsja külla Kölnile.