Tippjalgpalli naasev Teever: eks mõned kilod on juba kaotatud

Kokku näitab Eesti Televisioon algaval hooajal otseülekannetes 30 Premium liiga kohtumist. Hooaja avavad teleekraanil vanad sõbrad Tallinna Flora ja Levadia, neist Flora kaotas läinud nädalavahetusel Superkarika kohtumises Infonetile koguni 0:5.

„Võib-olla oli isegi hea, et saime sellise sahmaka enne hooaega ära,” arvas Flora kapten Brent Lepistu intervjuus ERR-ile. „Meestel tekkis pärast seda tugev eneseanalüüs ja ka tänahommikusel koosolekul tekkis laialdane diskussioon. Ma arvan, et see on see, mis ühendab. Läbi diskussiooni suudame miinused läbi arutada, et homme tugevamad olla.”

Levadia poolelt astub aastase pausi järel tippjalgpallis taas murule ründaja Ingermar Teever.

„Eks tagasi tulla on ikka meeldiv,” sõnas Teever ERR-ile. „Eks mõned kilod on juba kaotatud, aga pikk tee on veel minna, et saavutada see vorm, mis oli paar aastat tagasi. Oleme sinnapoole teel ja vaikselt liigume.”