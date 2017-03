Supercari siirdumisele mõelnud Ligur jätkab siiski Super1600 klassis

Peale eelmise hooaja lõppu mõeldi sügavalt ka Supercari ehituse peale, kuid see plaan ei läinud puuduliku finantsi tõttu läbi. Sellest hoolimata ei visatud käega ja nähti vaeva, et leida vajalikud summad, startimaks S1600 klassis. Hetkel jagub küll eelarvest ainult poole hooajani, kuid loodetavasti praegune töö selle täitmise nimel kannab vilja.

"Oleme meeskonnaga otsustanud jätkata ka sel aastal Super1600 klassis, sest Supercari ehitus käib hetkel üle jõu ning rentimistasud on ettekujutamatult suured," sõnas Ligur pressiteate vahendusel. "Kuna oleme sarjas kaasa teinud juba kaks hooaega, oleme selle aasta kindlaks sihiks võtnud vähemalt TOP3 hooaja kokkuvõttes. Eriti magus on see seetõttu, et jäime eelmisel aastal sellest ilma viimasel etapil. Auto arendus on sujunud hästi ning suures plaanis oleme ajakavas."

"Tahame südamest tänada kõiki endiseid ja praeguseid toetajaid, kelle kaasabil jätkata saame. Teie toetus tõesti tähendab väga palju!" lisas Ligur.

Uus hooaeg tõotab tulla põnev, sest tiimi on vahetanud Artis Baumanis, kes ühineb eelmise aasta meistri Kristian Szaboga. Tagasi Super1600 autos on ka 2012. aastal väga head kiirust näidanud Jussi-Petteri Leppihalme.

Rallikrossi MM-sari algab 31. märtsil Barcelonas, Super1600 klassi esimene EM-etapp on kavas 21. aprillil algaval Portugali etapil.