Saarepuu teatesõidust: kurb lihtsalt

Raido Ränkel tuli avavahetusest 14. kohal, Algo Kärp tõstis eestlasi kahe koha võrra ja Karel Tammjärv saabus oma vahetusest 13. positsioonil, ankrumees Aivar Rehemaa enam rajale ei pääsenud

"Kui vaatasin, et esimene ring oli veel täitsa okei, siis sealt edasi... ütleme, et Raido kannatas täna ainult viis kilomeetrit. Teise viie kilomeetriga tuli ligi kaks minutit kaotust, seda oli täna väga palju. Sinna see hea sõidu algus läks ka," tõdes treener Anti Saarepuu. "Arvan, et Algo tegi suhteliselt okei sõidu. Karelil oli jälle näha, et oli väga raske. Paraku viimasele vahetusele meid ei lastud."

"Täna olid väga suured vahed. Kui vaatame viimast MK-d, kus oli teade, oli Rootsis, seal oli Kanada kolmas, täna oli Kanada meie ees, ka võeti ringiga maha," jätkas Saarepuu. "Nagu nägime, olid täna vahed väga pikad. Kurb lihtsalt."

Kes lähevad pühapäeval sõitma 50 km vabatehnikasõitu? "Kindlasti läheb Aivar ja läheb Andreas Veerpalu, Karel on lahtine, sest tänane sõit näitas, et Karel ei olnud väga heas hoos," sõnas Saarepuu.