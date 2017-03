Rehemaa: lootsin, et saan vähemalt ühe ringi sõita

Raido Ränkel tuli avavahetusest 14. kohal, Algo Kärp tõstis eestlasi kahe koha võrra ja Karel Tammjärv saabus oma vahetusest 13. positsioonil.

"Täna võib öelda, et see on pigem üllatav [et ma rajale ei pääsenud]. Raidol läks vist esimene vahetus kohe natuke nihu ja sealt hakkas see kaotus," arutles Rehemaa intervjuus ERR-ile. "Näha on, et rada on ülipehme ja sealt tulevadki väga suured vahed. Oleks täna natuke kõvem rada olnud, poleks sellist asja juhtunud, ma arvan. Aga mis seal ikka, igasuguseid päevi tuleb."

"Kui Karel läks viimasele ringile, siis karjaga vaatasime, et nibin-nabin, värsked mehed lähevad ja Karelil on üks ring veel," jätkas Rehemaa. "Teades, et rada on raske ja pehme, Karel juba kolm ringi sõitnud ja värske mees saab peale, siis lootsin, et ikkagi saan [sõitma], vähemalt ühe ringi. Aga ei midagi, nüüd lähen metsa ja teen ise natuke."

Norra järel võitis hõbemedali Venemaa, pronksi eest võitlesid Rootsi, Soome, Šveits ja Saksamaa, neist medalile sõitis end Rootsi. "See, et pronksmedalipunt on nii suur, seal on Šveits ja Saksamaa sees, see on vähe üllatav," tõdes Rehemaa, kui medalivõitjad polnud veel selgunud. "Hooaja alguses Šveitsi me teatemeeskonnana La Clusaz’s võitsime, täna sõidavad mehed medali peale."