Karel Tammjärv: lund ei saa süüdistada

"Vorm ei saanud kindlasti hea olla," sõnas Eesti kolmandat vahetust sõitnud Karel Tammjärv ERR-ile. "Suuskade kohta ei ole midagi halba öelda, täna oli lihtsalt rohkem see, kas mees jõuab. Täna ei jõudnud."

Lumi oli liiga pehme või ise ei ole veel värske? "Kindlasti ei ole ma selles kohas, kus ma tahaks olla. Lumi on kõigi jaoks on samasugune, seda ei saa süüdistada. Lume peal me võistleme ja olud on sellised, nagu nad on."

Kas stardimotivatsiooni võttis sinu jaoks natuke maha hetk, kui nägid, et avavahetuse mees üle kahe minuti kaotas? "Tegelikult ega ma seda ei näinudki, olin metsas ja tegin sooja. Midagi kuulsin kommentaatorilt, et ta seal ees pundis ei ole, aga ega ma täpselt ei teadnud, kui palju me kaotame. Ma läksin täiega sõitma."

Kas su kerge haigus ka mõjutas või lihtsalt ei õnnestunud MM-iks tippvormi saada? "Kindlasti MM-i keskel selline kerge külmetushaigus ei mõju positiivselt, aga ei olnud see ettevalmistus päris see, mis ta oleks pidanud olema."