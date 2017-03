Teist vahetust sõitnud Algo Kärp: ei hakka Raidot hukka mõistma

„Olen rahul,” sõnas Kärp ERR-ile. „Mingi hetk läks raskeks, aga üksi sõita oli täna natuke raske, pidi kogu aeg kedagi püüdma. Mu seisund oli hea ja ma tundsin ennast väga hästi. Vastupidiselt eelmisele võistlusele võin kindlalt kiita oma hooldemehe tööd, suusad olid tõesti väga head.”

Eesti avavahetust sõitnud Raido Ränkeli järel sai Kärp rajale 14. kohalt, liidrist maas 2.09.

„Mina teda hukka mõistma ei hakka, see on meeskonnasõit ja ega Raido meelega kehva sõitu ei teinud," arvas Kärp. „Ju tal oli raske ja ma nägin, et ta andis endast kõik ja pingutas. Täna oli tal lihtsalt selline päev, mis parata.”

Kas selliselt kohalt rajale minna on vaimselt raske ka, teades et väga kõrget kohta enam püüda ei saa? „Ei olnud," tunnistas Kärp. "Ma olin nii hästi keskendunud selleks sõiduks ja võtnud selle mõtte, et lähen oma sõitu tegema ja 10 km jooksul maksimaalselt pingutama. Ma ei mõelnud tulemuse peale, ma läksin lihtsalt endast kõike andma. Kui vahe oli juba selline, siis enam midagi teha ei olnud, tuli lihtsalt kõik välja panna ja ma arvan, et mul endal õnnestus see hästi.”