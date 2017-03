Merilyn Uudmäe: sellistel võistlustel ei tohi konkurente karta

Uudmäe hüppas rekordi kohe avakatsel, teisel katsel tuli 12.95 ja kolmandal 13.18. Isiklik tippmark paranes nelja sentimeetriga. Sisetingimustes oli ta varem suutnud 13.40.

"Tulemus valmistab rõõmu - isiklik rekord esimesel tiitlivõistlusel - suutsin ennast kokku võtta," tõdes Uudmäe intervjuus ERR-ile. "Natuke jäi samas kripeldama ka – alati on esimesel katsel hüpates tunne, et natuke jäi varu sisse, oleks võinud ka teistes voorudes paremini hüpata. See polnud ka ideaalne hüpe."

Oskad sa öelda ka, miks järgmistes voorudes lisa ei tulnud? „Ma tahtsin kindlasti juurde saada, aga tulid sisse tüüpvead, mis mul igal võistlusel tulnud on. Viimasel katsel ei olnud lihtsalt enam põrget. Eks pärast vaatan järgi ja kuulen treeneri käest, et mis täpsemalt viga oli."

Sisu sul ilmselgelt on? "Kindlasti ei tasu sellistel võistlustel konkurente karta," arvas Uudmäe. "Kui ise usud endasse ja tead enda võimeid, tuleks seda võtta nagu iga teist võistlust. Seda ei tohi karta, et teiste isiklikud rekordid on tunduvalt tugevamad."

Tõestasid endale täna seda, et suudad vaimse poole kontrolli all hoida? "Ma arvan küll, kindlasti andis see väga hea kogemuse järgmisteks võistlusteks – ma olen selleks võimeline."

Kas pärast sellist head sisehooaega võtad ka aja maha ning kui jah, siis kui kauaks? "Nüüd kindlasti nädal aega vähemalt on puhkeperiood ja saab niisama järele mõelda, kogu sisehooaja maha raputada ning vaikselt hakata välihooajaks valmistuma."

Uudmäe tuli 18 võistleja konkurentsis 14. kohale. Viimasena jõudis edasi 13.97 hüpanud portugallane Susana Costa. Parimad olid vastavalt 14.27 ja 14.26-ga sakslannad Jenny Elbe ja Kristin Gierisch.