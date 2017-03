Malcolm Wilson: kuigi positsioon meid ei soosi, on eesmärgiks pjedestaal

Mõlemad M-Sporti Fordid jõudsid kahel esimesel etapil kolme hulka: Monte Carlos võitis Sebastien Ogier ja kolmas oli Ott Tänak, Rootsis oli Tänak teine ja Ogier kolmas.

"Oleme hooaega fantastiliselt alustanud, aga järgmine väljakutse on juba nurga taga, kui debüteerime Fiestaga kruusal," lausus Wilson meeskonna pressiteate vahendusel. "Läbisime eelneval testil palju kilomeetreid ja õppisime seadistuse kohta uusi asju, mida loodame järgmisel nädalal ära kasutada."

"Loomulikult ei asenda vahetut konkurentsi miski ja ma arvan, et kõik ootavad pinevil, kas suudame pakkuda sama tugevaid esitusi kui kahel esimesel rallil. Ma ei näe põhjust, miks me ei võiks selleks võimelised olla ja kuigi stardipositsioon meid esimestel katsetel ei soosi, siis on eesmärgiks poodium."

Wilsoni sõnul on M-Sportil Mehhiko rallilt palju häid mälestusi. "Ma usun, et ka see aasta saab olema väga eriline - esimest korda sõidetakse katse Mexico Citys - ja need uued suurepärased autod väärivad seda."