Ott Tänak: Mehhikos on kaks märksõna - kuumus ja kõrgus

"Me jõuame kohale pisut varem, et kliimaga harjuda, aga kui katsed algavad, siis peab olema valmis esimesest sekundist alates," sõnas Tänak M-Sporti meeskonna pressiteate vahendusel.

"Kõrgmäestik tähendab, et autol on palju vähem võimu, millega mängida ja seda peab kogu aeg meeles pidama. Sõitma peab väga puhtalt ja täpselt ning pidevalt tuleb hoida suurt kiirust."

"Katsed on iseenesest kenad ja sujuvad, aga teisel läbimisel muutuvad nad raskemaks ja konarlikumaks, mis teeb puhta sõidu veelgi tähtsamaks," jätkas Tänak. "Neil autodel on palju uusi aerodünaamilisi detaile, mida ei taha kaotada."

Tänaku sõnul läbiti äsja ohtralt testikilomeetreid, aga mis mõju see avaldab, selgub võistluse jooksul. "Sel aastal pole me kruusal palju sõitnud, nii et ma arvan, et võti peitub hea rütmi leidmises kohe alguses."

"Me oleme jälle teepuhastajateks ja see midagi, mida ma pole kruusal kogenud. Oodata on põnevat rallit, kus on palju asju avastada, aga olen ootel ja näis, milleks võimelised oleme."

Kahe etapi järel hoiab Tänak MM-sarjas 33 punktiga kolmandat kohta. Eespool on soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota; 48 punkti) ja prantslane Sebastien Ogier (Ford; 44). Kohe eestlase seljataga asub hispaanlane Dani Sordo (Hyundai) 25 punktiga.