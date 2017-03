Paar etappi vahele jätnud Andreas Mikkelsen tuleb Korsikal jälle starti

Sama masinaga sõitis Mikkelsen ka hooaja avaetapil Monte Carlos, kus sai kokkuvõttes seitsmenda koha ja võttis WRC2 arvestuses kindla esikoha. Järgmisel etapil Rootsis ta aga ei võistelnud ega kihuta ka järgmisel nädalal peetaval Mehhiko rallil.

"Mitte midagi pole tulevikuks ega ka ülejäänud aastaks otsustatud," sõnas 27-aastane piloot WRC.com-ile. "See hooaeg võtame rohkem ühe ralli kaupa. Aga karussellis püsimiseks sõidame igal MM-rallil rajaga tutvumise autoga."

Korsika teed on norralase jaoks tuttavad. Ta on sel rallil osalenud kokku kuuel korral, neist kaks viimast on kulmineerunud kolmanda kohaga. "Ma naudin Korsika rallit ja usun, et oleme siin võimelised heaks tulemuseks. Samuti ootan uuesti sõitmist. Pean ralliautos istuma nii palju kui võimalik."

Viimased hooajad Volkswageni ridades kogu karusselli täiel määral kaasa teinud norralane tunnistab, et uus olukord nõuab harjumist. "Rootsi rallit oli väga imelik kõrvalt jälgida. Olen nii õnnelik, et saan taas võistelda. Mõistagi eelistaksin World Rally Car'i, aga kui see pole võimalik, siis see [WRC2] on täiuslik šanss."