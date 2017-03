Klavani klubisisene konkurent jõudis tagasi trenni

27-aastane Lovren mängis viimati 31. jaanuaril Chelsea vastu ja pole seejärel kolmes liigamängus kaasa teinud. Vahepeal käis mängija oma põlve näitamas Saksamaal oleva spetsialisti juures.

Liverpool peab järgmise mängu laupäeval Arsenaliga, aga kas Lovren juba platsile pannakse, ei ole veel teada. Veebruaris on keskkaitsepaari moodustanud Joel Matip ja Lucas Leiva. Kolmest mängust on aga kaks kaotatud ja endile on lastud lüüa viis väravat.

Klavan on mänginud sel hooajal 13 liigamängu, viimati kaheksa minutit üle-eelmises voorus Tottenham Hotspuriga. Eelmises mängus Leicesteriga oli eestlane pingil.