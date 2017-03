Kokkupõrkes teadvuse kaotanud Fernando Torres pääses tõsistest traumadest

Juhtum leidis aset La Coruna Deportivo ja Atletico mängu 85. minutil, kui Torresele tuli selja tagant sisse vastaste Alex Bergantinos. Löögi kuklasse saanud Hispaania ründetäht vajus kokkupõrke järel murule ja vajas kiiret abi.

Täna teatas Atletico Twitteri vahendusel, et hispaanlane läbis uuringud ja ta on teadvusel ja mõistus on selge. Mingeid jälgi traumadest ei ole. Torrest külastasid haiglas ka Deportivo peatreener Pep Mel ja Bergantinos, kes kinnitasid samuti, et pallur tunneb end hästi ja on heas tujus.

"Suured tänud kõigile, kes minu pärast muretsesid ja toetussõnumeid saatsid," teatas 32-aastane Torres Twitteri vahendusel. See oli lihtsalt hirm. Loodan peagi naasta."

Deportivo ja Atletico mängisid 1:1 viiki. Pealinnaklubi asub 25. vooru järel 46 punktiga neljandal positsioonil, aga kolmandal kohal olev Sevilla on juba üheksa punkti kaugusel.