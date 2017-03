Maicel Uibo olukorrast Bahamal: staadion käe-jala juures, ilm hea

"Eks igal kohal on enda plussid ja miinused ja kui neid lahata, siis läheb natuke kauem aega. Aga üldiselt mulle meeldib - väike keskkonnavahetus," sõnas Uibo intervjuus ERR-ile. "Kõik heite-, hüppe- ja jooksupaigad on olemas. Staadion on käe-jala juures. Ilm - seda ei pea üldse mainimagi, ilm on hea. Saab kõik tehtud."

Erinevad on ka treeningud, sest nüüd teeb Uibo koostööd mitmete üksikalade juhendajatega. "Ilmselt võtab natuke aega, et sellega kohaneda ka, aga ma arvan, et kokkuvõttes on asi seda väärt ja loodetavasti lõppeb ilusate tulemustega."

Belgradis sise EM-il starti tuleb Uibo usub, et konkurents Serbias saab olema kõrgetasemeline ja tihe. "6200 peale on päris palju potentsiaalseid mitmevõistlejaid, kes võivad teha. Päris naljalt seda kokku ei tee. Ma arvan, et keskmine tase on päris hea."