Ksenija Baltat segas sise EM-i eel külmetushaigus

"Natuke ikkagi ettevalmistust segas külmetushaigus. Natuke on sellest kahju. Aga tegeledes aktiivse ravimisega oli neid kehva enesetunde päevi vähe. Kolm-neli päeva," lausus Balta intervjuus ERR-ile.

"Siiski hoidsin end kogu aeg vormis, tegin natuke jõudu ja nii hull see asi ei olnud, et täitsa lamasin. Iseenesest tunnen ennast praegu hästi. Mul on veel natuke aega," jätkas Balta, es viimase nädala energia säästmise eesmärgil väga pingutanud ei ole.

Seitse aastat tagasi Torino EM-i võitnud Balta usub, et võistlus tuleb kõrgetasemeline. "Tiitlivõistlus on alati näidanud ikkagi seda, et tase on kõva ja kõik annavad endast parima. Kel õnnestub rohkem, kel vähem, aga alati on kaugushüppe tase viimastel aastatel väga-väga kõrge."