VIDEOD | Žalgiris jäi kodus Fenerbahcele alla, Reali seeria katkes

Pärast võrdselt kulgenud esimest poolaega õnnestus Fenerbahcel saavutada kolmanda perioodi lõpuks seitsmepunktiline edu, millele Žalgiris vastas aga neljandal veerandajal 8:0 spurdiga. See jäi aga leedulaste viimaseks helgeks hetkeks, sest sestpeale hoidis Istanbul ohje tugevamini käes ning edu kasvas korraks ka enam kui kümnele silmale ja oluliselt lähemale kodumeeskonda enam ei lastud.

Kostas Sloukas ja Jan Vesely külaliste ridades seekord puudusid, aga 16 punkti, seitsme lauapalli ja viie resultatiivse sööduga oli parim Ekpe Udoh. Bogdan Bogdanovic panustas võitu 14 punkti ja lausa seitsme vaheltlõikega. Žalgirise parim oli 15 punkti ja seitsme lauapalliga Paulius Jankunas.

Põhiturniiri võitu jahtiv Madridi Reali üheksamänguline võiduseeria katkes, kui võõrsil jäädi 84:87 (20:25, 26:24, 14:24, 24:14) alla Istanbuli Galatasarayle. Austin Daye oli 20 punktiga võitjate resultatiivseim, kõik viis kaugviset tabanud Jon Diebler aitas 17 silmaga. Reali ridades tegi taas silmapaistva mängu Luka Doncic (13 punkti, kaheksa lauapalli, kaheksa resultatiivset söötu).

Tulemused: Baskonia - Milano Olimpia 87:74, Tel Avivi Maccabi - Olympiakos 71:82, Belgradi Crvena Zvezda - Bamberg 74:60, Galatasaray - Madridi Real 87:84, Kaunase Žalgiris - Fenerbahce 67:76.

Madridi Real on kogunud liidrina 18 võitu ja kuus kaotust. Täna võib jõuda sama bilansini Moskva CSKA, kuid selleks tuleb neil võõrsil saada jagu Barcelonast. Lisaks mängivad veel Kaasani Uniks - Anadolu Efes ja Darüssafaka Dogus - Panathinaikos.