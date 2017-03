Toomas Nurmsalu: tulemusi pole vaja kaua oodata

"Pole mõtet otsida midagi negatiivset," ütles Kaarel Nurmsalu isa Toomas ERR-ile. "Lahti oli treening, kus saime valusad õppetunnid kätte, aga need viivadki edasi ja mida valusamad need olid, seda parem."

Toomas Nurmsalu sõnul sõltub hea tulemus mitmest pisiasjast. "Täna oli ta viimane hüpe tehniliselt üle keskmise, aga kui jalg on tühi, siis ei tule midagi," tõdes Toomas Nurmsalu, kes usub Kaarli koostöösse soomlasest treeneri Topi Sarparantaga. "Topi on kindel ning ta eksib harva, millal midagi tuleb välja või mitte. Nad räägivad Kaarliga ühte keelt ja ma arvan, et tulemusi pole vaja kaua oodata."