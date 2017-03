Kaarel Nurmsalu: vana rasv on otsa saanud

"Tahtmine oli kõva, kuid kuna hooajaks ma ettevalmistust ei teinud, siis on vana rasv otsa saanud," ütles Nurmsalu ERR-ile. "Mul polnud jõudu, et teistele vastu saada. Olen nagu tühjaks pigistatud sidrun, kuid puhata ei saa, sest pidevalt toimuvad võistlused."

Normaalmäel 48. kohaga lõpetanud Nurmsalu plaanib võtta lühikese puhkuse. "Nüüd tuleb paari päevaga ennast välja puhata ja siis treenima hakata, et Norra tuurile täie hooga peale minna," sõnas Nurmsalu, kes ei kahetse, et Lahtis kaasa võistles. "Tulin MM-ile selleks, et hüpata, tulemusele ma ei lootnudki."