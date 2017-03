Pjotr Degtjarjov sihib alaliidu ja pere toel Tokyo olümpiat

23-aastane Degtjarjov on aga oma käe ujumisele andnud ning kuigi ta võtab praegu tipptasemel võistlemist ühe hooaja kaupa on tema pikemaks eesmärgiks pääs 2020. aasta Tokyo olümpiamängudele.

Üheks põhjuseks, mis lubab tal täilikult treenimisele ja sportimisele keskenduda ilma igapäevatööl käimata on alaliidu poolt antav täiendav rahaline toetus.

"Ma ei teadnud, kas jätkan või mitte, kuna majanduslik seis ei olnud kõige parem ja peas ei olnud ka kõik paigas," lausus Degtjarjov Vikerraadiole. "Saime pärast liidu presidendiga kokku, rääkisime ja saime mõned asjad paika. Rääkisin teiste inimestega ka - tüdruksõber ka ei lasknud ära lõpetada. Ütles, et sa ei tohi, pead veel ujuma, sul on potentsiaali. Otsustasin jätkata ja olen selle otsusega rahul."

Degtjarjovi kannustab ka asjaolu, et sai koos ujuja Tess Grossmanniga lapse. "Ma olen väga õnnelik ja see on väga võimas emotsioon. Iga päev tahad trenni ja kiiremini ära teha ja minna ruttu koju naise ja lapse juurde. Kõik on väga tore ja see annab kindlasti motivatsiooni juurde."

Juulikuus 24. sünnipäeva tähistav Degtjarjov ei välista, et võib tulevikus siirduda õppima ja treenima välismaale ning tõdeb, et pere loomine Tess Grossmaniga seda plaani ei takistaks. Praegu aga head võimalust piiri taha kogemusi hankima minna pole tulnud ja tema treeningud jätkuvad Eestis Riho Aljandi käe all. Varasemalt vaid sprinteri eritrenni teinud Degtjarjov on uue treeneri juhendamisel hakanud põhja laduma ka pikema distantsi vastupidamiseks.

"Riho on alati olnud sprinterite mitte-armastaja. Talle ei meeldi ainult sprint, vaid ka pikemat teha. Samas olen temaga nõus, et ma ei saa keskenduda ainult 50 kroolile. Kõige parem tulemus on mul seni sajas kroolis - see on põhidistants, millele rõhku paneme. Läheneme sellele rohkem läbi 200 meetri kui läbi 50. See ei tähenda, et ma viitkümmet ei võiks ujuda - ujun seda ja samas ka 200. Mulle hetkel kõik meeldib, olen rahul."

Nagu teisedki tippujujad, on Degtjarjov praegu treeninguid tegemas suurte koormuste peal. Esimeseks sihiks, kus ta tahab oma võimed proovile panna on kuu aja pärast Riias toimuvad Balti meistrivõistlused. Reedel algavad aga Tallinnas Kalevi ujulas Eesti karikavõistlused, kus saab lisaks Degtjarjovile stardis näha ka teisi koduseid ujumistippe.

"Ujun seal 200 kompleksi, mis on minu jaoks väga põnev. Näis, mis sellest saab. Võistlen praegu kahjuks koormuse all. Ei ole päris puhanud ja midagi hiilgavat ei tule. Aga olen stardis ja vaatan, kuidas läheb."

Paljudel aladel on karikavõistlused vähem tähtsad kui meistrivõistlused. Kuidas on ujumises? "Kui niimoodi võtta, siis Eesti karikavõistlused on pärast Eesti meistrivõistlusi tähtsuselt teine võistlus. Ikkagist võetakse tõsiselt ja iga võistlust, kus esindatakse oma klubi või riiki, võtan tõsiselt. Ma ei saa endale lubada kellegi altvedamist. Pean ikkagi kõik, mida sel hetkel suudan, välja panema. Et keegi pärast ei tuleks ütlema, mis see nüüd oli. Maksimum alati välja ja tuleb mis tuleb."

Eesti ujumise karikavõistlused toimuvad Kalev SPA ujulas reedel ja laupäeval. Ujumisest pikemalt ka selle nädalases Spordipühapäeva saates, kus vesteldakse oktoobris Eesti ujumiskoondise peatreeneriks valitud Janno Jürgensoniga.