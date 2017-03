Eesti ujumiskoondis panustab sel olümpiatsüklil testimisele

Ühe uuendusena on sellest aastast moodustatud rahvusvahelise ujumisliidu (FINA) punktide arvu järgi A-koondis, kuhu kuulub 21 sportlast. Ürituse avas EOK tippspordi komisjoni kuuluv Tõnu Tõniste, kes rääkis koondislastele oma kogemustest tippspordiga ja innustas endast maksimumi andma. Lisaks sellele tutvustas ta ka EOK uut suunda, milleks on noorte talendikate sportlaste toetamine.



Alles kaks kuud ametis olnud Eesti Ujumisliidu peatreener Janno Jürgenson tutvustas plaane, millega loodetakse sportlastele anda võimalikult head lisatuge tiitlivõistlusteks ettevalmistumisel.



Janno Jürgensoni sõnul on väga tähtis erinevate lülide liitmine, nagu näiteks vigastuste ennetamine, videoanalüüsid, laktaadi testid, liiges-ja lihasjõutestid, ühislaagrid, koormustestid jms. Need võimaldavad välja selgitada hetke olukorra ning leida üles nõrgad kohad, millele seejärel suunata tähelepanu ning töö fookus.



Janno algatusel on käivitatud spetsiaalne töögrupp ehk ujumise tippspordikomisjon, kus erinevad koondislaste treenerid saavad kaasa rääkida ja ettepanekuid teha. “Püüame hoida head kontakti ja koostegemise vaimu. Kindlasti on väga tähtis ka sportlastega kontaktis olemine ning nende töö tunnustamine ja neile toeks olemine,” räägib Janno töögrupi olulisusest.



Lisaks töögrupile on uue peatreeneri algatusel hakatud suurt rõhku panema ka testimisele. “Testimised võimaldavad meil välja selgitada nn riskigruppi kuuluvad sportlased ja nende nõrgad kohad. Eesmärk on anda tagasisidet treeneritele ja sportlastele, millega nad peaksid tegelema,” räägib Janno testimiste olulisusest.



Juba eelmisel nädalavahetusel toimusid koondislaste testimised, millest saab juba järeldusi teha. Janno toob näite skeletilihassüsteemi probleemide seisust: “Kogu koondise peale esineb 6% hüppeliigese vigastusi, 50% põlvevalusid, 33% õlavalusid ja 22% alaselja valusid. Näiteks õlavalude vähendamiseks on meil välja töötatud spetsiaalne soojendusprogramm, mille järgimisel saab kindlasti tulemusi parandada.”

Testimised toimuvad iga poole aasta tagant ning nii kuni Olümpiani välja. “Proovime ujujate miinused muuta plussideks!” lisab Janno.



Peatreeneril on kõrged ootused tiitlivõistlusteks ning tema sõnul ei ole põhiliseks eesmärgiks mitte võimalikult paljude ujujate tiitlivõistlustele saatmine, kui et just võimalikult tugevad ujujad, lisades: “Eesmärk on pigem ikka nende sportlaste tegevuse maksimaalne toetamine ja geneetilise potensiaali realiseerimine.”