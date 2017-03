Krista Pärmäkoski: lõpp jääb pisut kripeldama, kuid medal on medal

"Pronksi üle on hea meel," ütles Pärmäkoski ERR-ile. "Ma teadsin, et pean Stinalt juba enne staadionit eest ära sõitma, sest lõpus on ta tugev. Lõpp jääb pisut kripeldama, kuid medal on medal ja kogu naiskond nägi selle nimel vaeva. Lisaks sellele saime hakkama pingega, mille paneb peale kodupubliku ees võistlemine. Täna toetas publik meid maruliselt."

Pärmäkoski teeb kaasa ka 30 km vabatehnikadistantsil. "Lähen medalit püüdma. Lihtne see pole, kuid vaatame, mis saab," ei varjanud Pärmäkoski, kelle meelest pole norralanna Marit Björgen tema ainsaks konkurendiks. "Marit on küll heas hoos, kuid tal on ka konkurente. Edu saavutamiseks pean lõpuspurdiga vaeva nägema."