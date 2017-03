Marit Björgen: tahaksin tänada ka neid, keda täna siin polnud

Norra ülekaal oli mäekõrgune, kuigi Lahtis tuli neil läbi ajada dopingukaristust kandva Therese Johaugita. "Meie naised tegid head tööd ning mul polnud muud teha kui finišisse sõita," ütles Björgen ERR-ile. "Meil on tugev tiim ja sisemine konkurents viib edasi. Tahaksin tänada ka neid naisi, kes täna viibisid hotellis või keda siin polnud."

Björgen on Lahtis võitnud juba kolm kuldmedalit, sest oli parim ka suusavahetusega sõidus ning 10 km klassikadistantsil. Laupäeval seisab naistel ees 30 km vabatehnikasõit. "Olen küll pisut väsinud, kuid homme on vaba päev," sõnas Björgen. "Loodetavasti on mul ülehomme hea päev ja enesetunne."