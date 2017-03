Laura Alba: meie praegune tase ongi selline

Laura Alba tõi Eesti avavahetusest 14-ndana ning seda kohta suudeti lõpuni hoida. Seejuures kaotati 13. koha saanud Sloveeniale 6,9 sekundiga ning edestati Austraaliat 1.34,7-ga. Maailmameistriks kroonitud Norrast oli Eesti aeglasem 7.09,6.

Alba tunnistas, et sõidu algus oli raske. "Ma ei olnud valmis nii kiireid liigutusi tegema, kuigi arvasin, et kohe pannakse tempo peale, sest naised ennast tagasi ei hoia," ütles Alba ERR-ile. "Uskusin, et suudan Austraalia ja Ukrainaga võidu sõita ning nii ka läks. Kaotus 1.51 näitabki praegust taset, mis on tingitud sellest, et meil pole koondist, laagreid ja rahastamist ning kõik vaatavad ise, kuidas saab."

Eesti teist vahetust sõitis Anette Veerpalu, kes andis liidrile veel ära 1.42. "Võtsin kohe hoo üles, aga kuna rada oli pehme ja suusajälg polnud kõige mugavam, siis läks raskeks," kommenteeris Veerpalu. "Üritasin konkurentidel sabas püsida."

Kui ülejäänud Eesti suusatajat näitasid oma vahetuses paremuselt 14. aega, siis koondise kolmas liige Mannima sõitis välja 13. tulemuse, olles parimast aeglasem 1.20. "Suusad libisesid hästi, kuid lihased ei töötanud kõige paremini. Siiski sain tänase lühikese distantsiga pärast Tartu maratoni ennast 30 kilomeetriks lahti sõita," lausus Mannima, kes andis hinnangu norralanna Marit Björgeni võimsale minekule. "Ta oli juba enne lapse sündi hea, kuid nüüd on veelgi parem."

Kuna liidrid ei suutnud Eestit ringiga kinni püüda, siis pääses rajale ka ankrunaine Mariel Merlii Pulles. "Ma ei pabistanud ning tegin oma sõitu," sõnas Pulles. "Suusk oli hea ning jõudsin sloveenile järele, kuid ta võttis kogemustega oma ära. Võistlus andis jõudu ja emotsiooni juurde, et järgmisel korral paremini teha."