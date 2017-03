Henrik Kutberg: isiklik rekord peaks lõppvõistlusele viima

"Esimeseks eesmärgiks on ületada hooaja isiklik tippmark 7.70 ja siis proovida isiklikku rekordit. Arvan, et tulemus üle 7.80 viib ka lõppvõistlusele," ütles Kutberg ERR-ile. "Pakun, et võistlus tuleb kõrgetasemeline ja konkurentsitihe. Palju on uusi tegijaid, kes ilmselt ei suuda hüpata nii kaugele kui tavaliselt."

Suurvõistluste debütant Kutberg on enne enda etteastet optimistlik. "Ootusärevus on sees, kuid loodan üllatada," sõnas Kutberg. "Kui Eestis on rajakate ehitatud betoonile, siis siin see pandud puidust põhjale ning on pehme ja vetruv. Esmamulje rajast on hea ning loodan, et see sobib mulle."