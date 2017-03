Merilyn Uudmäe: lähen isiklikku rekordit hüppama

"Minu tase on selline, et kõik võistlused on tähtsad ja lähen alati isiklikku rekordit hüppama," ütles Uudmäe, kelle isiklik tippmark on 6.28, ERR-ile. "Belgradi areeni rada mulle sobib ja proovihüpped andsid heaks tulemuseks lootust."

Uudmäe on isikliku rekordi püstitamiseks valmis. "Vorm oli juba Eesti meistrivõistlustel hea. Olen seda hoidnud ja tehnikat lihvinud," sõnas Uudmäe. "Belgradis jääksin rahule ka sellega, kui kasvõi ühe sentimeetriga isikliku rekordi ületaksin."