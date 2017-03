Kätlin Piirimäe: tahan normi täis saada

Homme Belgradis algavatel kergejõustiku Euroopa sisemeistrivõistlustel on naiste kuulitõukes osalejate seas ka Kätlin Piirimäe, kes pääses Serbia pealinna normi täitmata.

"Tahan Serbias normi 16.30 täis saada, sest muidu jääb hinge kripeldama, et EM-ile pääsesin," ütles Piirimäe ERR-ile. "Edasine on juba boonus ning samuti ei tahaks ma 21 naise seas viimaseks jääda."

Piirimäe on enda sõnul võrreldes suvel Amsterdamis toimunud EM-iga edasi arenenud. "Ma pole see, kes siis olin," lausus Piirimäe, kes on tegelenud puuduste kõrvaldamisega. "Olen jalgade tööle tähelepanu pööranud ja küll ka vaimne pool järele jõuab."