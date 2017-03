Kõrvemaa suusamaraton jääb lumepuuduse tõttu ära

Kui Kõrvemaa maratoniraja olukord oli nädala alguses veel hea, siis viimased kaks ööpäeva sadanud vihm ja plusskraadid on olukorda drastiliselt muutnud. Nädala lõpuks lubatakse küll miinuskraade, kuid mitte sademeid ja see muudab niigi lumevähese raja sõitjatele ohtlikuks. Kõrvemaa Nelikürituse korralduskomitee on sunnitud teavitama, et selle aasta suusamaratoni ja kogupere suusapäeva kahjuks ei toimu.