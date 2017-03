Saksamaa koondises 48 väravat löönud ründaja jätkab karjääri Jaapanis

2015. aastal Londoni Arsenalist Türki siirdunud ründaja lööb käed möödunud hooajal Jaapani meistriliigas seitsmendana lõpetanud Vissel Kobe'iga, vahendab Soccernet.ee.

"Saan kinnitada, et liitun tänavuse hooaja järel Jaapani klubiga Vissel Kobe. See on otsus, mille ma tegin uue väljakutse nimel ning selgitan seda rohkem siis, kui selleks on õige aeg," kirjutas Podolski sotsiaalmeedias.

Lisaks Galatasarayle ja Arsenalile on 31-aastane ründaja kandnud Müncheni Bayerni ja Kölni vormi. Saksamaa koondises mängis mees koguni 129 korda ning lõi 48 väravat.