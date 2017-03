FCR Media/Rapla alistas Balti liigas Kiievi Tim-Scufi

Korvpall

Sellega kerkis Rapla KK vahegrupis teisele kohale. Kiievi naiskonnaga tuleb aga 7. märtsil kohtuda järgmiseks nende koduväljakul.

Rapla KK võitis poolaja 33:24. 28. minutil jõudis Kiievi klubi vaid ühe silma kaugusele (43:44). Viimasele veerandile mindi eestlannade eduseisus 49:46.

Rapla oli veerandi algul ees vaid 53:50, kuid suuresti tänu mängu parimaks valitud Laina Mesila-Kaarmanni korvidele edu kasvas 65:50 (12:0 spurt) peale ning Rapla suutis edu hoida - lõpuks 71:63 võit.



Oluline on lisada, et Kiievi klubi üks liidreid Miriam Uro-Nilie (turniiril keskmiselt 23 punkti) põrus selles mängus täielikult, kui tõi 24 minutiga vaid 3 punkti ja 3 lauapalli. Üldse tabasid külalised mängust viskeid 18/72.

Tim-Scuf oli lauas parem 46:42, visketabavus aga Rapla kasuks koguni 49 % - 25 %. Laina Mesila-Kaarmann kogus 19 punkti ja 8 lauapalli, Pirgit Püü 15 silma, 6 lauapalli ja 7 resultatiivset söötu ning Francisca Donders 9 punkti ja 6 lauapalli.