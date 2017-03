"100 Kooli" veetis teisipäeva Haabersti Vene Gümnaasiumis

Korvpall

Eesti Korvpalliliidu "100 Kooli" suurprojekti viies täispäev oli korraldajaile ühtaegu kergem ja raskem. Kergem sellepärast, et kaugemate sihtpunktide asemel piisas liiklemisest Õismäele, Haabersti Vene Gümnaasiumisse. Raskem sellepärast, et proovile tuli panna oma vene keele oskus.

Haabersti Vene Gümnaasiumis oli lapsi kolmes näidistrennis kokku 215. Kaasas olid G4S Noorteliiga mängijad Taavi Jurkatamm ja Karl-Robin Jürjens, lisaks TLÜ Kalevist olid abiks Vadim Gurjanov, Daniel Beilinson ning Ilves Tomi nahas U-18 KA Tallinna Kalev I/TSK mängija Pavel Ussov.

EKL-i poolne läbiviija Martin Rebane sõnas selle kogemuse kohta: "Vene noored trenni mõttes on enam-vähem samasugused, kui Eesti lapsed. Vahe oli pigem meiepoolses läbiviimises. Kui mina väga hästi hakkama ei saanud, siis oli abiks Eduard Beilinson ja KA Tallinna Kalevi noored. Mina rääkisin eesti keeles ning nemad vene keeles üle. Oli huvitav ja saime hakkama."

"Praeguse seisuga mulle tundub, et sel aastal on tundides rohkem lapsi kui eelmisel aastal," tõdes Raigo Häelme, EKL-i turundusjuht. Viiel päeval on kokku olnud kaasatud näidistundidesse 1285 last. Järgmisena on ees arvuka osavõtuga Tartumaa.

"100 Kooli" on korvpallipisiku levitamine algkoolides kuni kolmanda klassini. Koos juhendajate ning meistriliiga mängijate-treeneritega näidatakse lastele lihtsamaid harjutusi, antakse tunda, misasi see korvpall on. Kel huvi tekib, saab kohe ka nõu, kus on lähemad treeningvõimalused. "100 Kooli" hõlmab kõiki maakondi Hiiumaast Võrumaani.

Projekti viivad kohapeal läbi EKL-i töötajad Martin Rebane ja Rosemary Rits. Projekti koordineerivad Kristel Jurno ja Raigo Häelme.