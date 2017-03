Pallilahingu võidud läksid Tartu ja Viljandi noortele võrkpalluritele

Võrkpall

Tartu Tamme gümnaasiumi jaoks on seejuures tegemist sarjas juba teise esikohaga. Möödunud hooajal võitsid kooli õpilased poisteturniiri. Sel korral poisid finaalturniirile ei pääsenud, tüdrukud alistasid esikolmikumängudes 2:0 (15:4, 15:7) Karksi-Nuia August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi ja 2:1 (10:15, 15:12, 15:5) linnarivaali Kivilinna gümnaasiumi. Teise koha pälvisid tütarlaste seas Kitzbergi noored, kes olid Kivilinna koolist üle 2:0 (15:4, 15:11).

Poiste seas oli Viljandi Kesklinna kool finaalmängudes 2:1 (10:15, 15:9, 15:8) parem Pärnu Raeküla koolist ja 2:0 (15:12, 15:12) Tartu Kivilinna gümnaasiumist. Kolmas esikolmiku matš lõppes Raeküla kooli 2:1 (15:10, 9:15, 15:8) eduga.

„Pallilahingu finaalturniir oli väga edukas ja rõõm oli näha Tartus nii paljusid noori võrkpallisõpru. Kokku oli võistlustules üheksa maakonna 22 erinevat kooli 356 lapsega,” sõnas Swedbank Pallilahingu peakorraldaja Laura Rogenbaum.

Haaravate mängude kõrval kohtusid noored võrkpallisõbrad aga ka ala tippudega, kui Swedbank Pallilahingu finaalturniiri külastasid Credit24 Meistriliiga põhiturniiri võitnud Bigbank Tartu pallurid. Nad korraldasid lastele osavusvõistlusi, mille parimad pälvisid auhinnaks palli.

Sarja suurtoetajaks on AS Swedbank, kes andis kõigile sarjas osalenud koolidele uue võrkpalli. Finaalturniirile pääsenud said lisaks ka võrgu. Samuti korraldab Swedbank koostöös Eesti Võrkpalli Liiduga õpetajatele Eesti erinevates linnades koolituspäevi, kus on võimalik tutvuda võrkpalli algõpetuse ning Pallilahinguga.

„Vaadates Eesti võrkpalli rahvusmeeskonna praegust edukat esinemist, on selge, et vajame ka võrkpallis tugevat järeltulevat põlve. Pallilahing oma mängulisusega on parim viis, kuidas nakatada esimese kooliastme poisid ja tüdrukud võrkpallipisikuga. Usun, et nii mõnegi tänase Pallilahingus osaleja leiame aastate pärast koondise ridadest,” ütles Swedbanki juhatuse liige Rait Pallo.

Eesti Võrkpalli Liit ja Eesti Koolispordi Liit premeerisid osalejaid medalite ja karikatega, jäätist jagas lastele Premia.

Sari ei koosne aga ainult finaalturniirist. Maakondade ja linnade turniirid, mis selgitasid teisipäeval Tartus esikoha nimel heitlema hakkavad võistkonnad, startisid kümnes Eesti piirkonnas juba novembris. Kokku alustas tänavust Swedbank Pallilahingu võistlussarja 111 võistkonda, kuhu kuulus tuhat noort võrkpallihuvilist. Kõige suurem oli osavõtt Tartus, kus nii poiste kui tüdrukute arvestuses asus võistlustulle tosin võistkonda. Pärnu maakonnast osales Swedbank Pallilahingus kokku 14 võistkonda. Viljandi maakond oli esindatud kuraditosina ja Järvamaa üheteistkümne võistkonnaga.

Eelmisel hooajal ilmavalgust näinud sarja näol on tegemist lihtsa ja lõbus pallimänguga, mis sobib suurepäraselt noortele, kes võrkpalliga alles esimest teretutvust sõlmivad. Mängu eesmärgiks on saata pall ülaltsööduga üle võrgu nii, et see maanduks vastase väljakupoolele ning vältida, et see lendaks võrku või auti.

Sarjas osalevad võistkonnad on üheksaliikmelised, korraga on väljakul kuus mängijat. Kohtumised peetakse põhimõttel kolmest geimist parem ja geimid mängitakse 15 punktini. Väljakuks on täismõõtmetes võrkpalliplats ehk 9x18 meetrit ja võrgu kõrguseks kaks meetrit.