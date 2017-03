Luis Enrique ei jätka Barcelona peatreenerina, sest vajab puhkust

Jalgpall

46-aastase treeneri leping Kataloonia klubiga lõppeb käimasoleva aasta juunis ning seda pikendada ta ei soovi, kirjutab Soccernet.ee.

"Ma tahan teatada kõigile, et ma ei jätka Barcelona peatreenerina järgmisel aastal. See on raske, kuid läbimõeldud otsus," sõnas Enrique pärast 6:1 võidumängu Sporting Gijoni üle. "Ma vajan puhkust. See on mittejätkamise peamine põhjus."

Enrique võttis Hispaania hiiu treeneritooli 2014. aasta kevadel üle Gerardo Martinolt. Selle aja jooksul on ta tüürinud katalaanid kahel korral Hispaania meistriks ja karikavõitjaks. Korra on võidetud Meistrite liiga, UEFA superkarikas, Hispaania superkarikas ja klubide MM.

Tänavu on tal võimalus seda auhinnakappi täiendada liigavõidu ja karikavõidu näol. Meistrite liiga võitmiseks on alles vaid teoreetilised võimalused.

Enrique kõige tõenäolisemaks asendajaks peetakse praegust Sevilla juhendajat Jorge Sampaolit.