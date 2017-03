Kandimaa kordusmängu hallist: seal ei kuule ise ka, mida räägid

Korvpall

Kuigi lõpuks jäädi alla kahe punktiga, mis jätab kordusmänguks otsad lahti, siis mõned minutid enne lõppu olid külalised ees koguni tosina silmaga.

"Me ei saanud ise oma asjadega hakkama," sõnas Tartu abitreener Toomas Kandimaa Vikerraadiole. "Need plaanid, mis enne mängu olid, ei toiminud esimesel poolajal nii nagu lootsime. Pidime teisel poolajal midagi muutma, aga nad olid selleks üsna hästi valmis. Mängujuht joonistas meie vastu kõik asjad lahti nagu tema tahtis. Me ei saanud talle õiget survet peale panna."

Võõrsil ei saa Tartul lihtne olema. Tuleb mängida Kedainiai vanas saalis. "Seal ei kuule ise ka, mida räägid. Seal saab väga raske olema. Oleme seal olnud ja midagi lihtsat seal ei tule," lausus Kandimaa.

Meeskonnas on ka uus mängija Maks Adam Konate, kes oli täna platsil paarkümmend minutit, viskas kaheksa punkti ja haaras neli lauapalli. "Tahame sellist agressiivsust rünnakule juurde," põhjendas Kandimaa ukrainlase palkamist.

"Põhimõtteliselt on ta selline Venky Joisi tüüpi mängija. Et temale vahetust anda ja samas on ta kaitses võimeline katma ka endast lühemaid mehi. Sellevõrra saaksime kaitses rohkem vahetada, kui vaja on."